İnşaat ustası Gökhan kalesine duvar ördü

Kocaelispor Sosyal Medya Grubu bir birinden güzel içerikler üretmeye devam ediyor. Kastamonuspor maçında elde edilen galibiyet camianın yüzünü güldürürken maçın yöneticilerden Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın koordinesindeki Kocaelispor Sosyal Medya maçın adamı kaleci Gökhan Değirmenci için çok şık tasarım hazırladı. Kafasındaki baretle önüne duvar ören Gökhan’ın arkasında da kale ağlarının örümcek bağlaması dikkatlerden kaçmadı.