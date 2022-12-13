13 Ara 2022 - 10:19- Spor G: 13 Ara 2022 - 10:22

İnşaat ustası Gökhan kalesine duvar ördü

Kocaelispor Sosyal Medya Grubu bir birinden güzel içerikler üretmeye devam ediyor.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
İnşaat ustası Gökhan kalesine duvar ördü mask
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Kocaelispor Sosyal Medya Grubu bir birinden güzel içerikler üretmeye devam ediyor. Kastamonuspor maçında elde edilen galibiyet camianın yüzünü güldürürken maçın yöneticilerden Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın koordinesindeki Kocaelispor Sosyal Medya maçın adamı kaleci Gökhan Değirmenci için çok şık tasarım hazırladı. Kafasındaki baretle önüne duvar ören Gökhan’ın arkasında da kale ağlarının örümcek bağlaması dikkatlerden kaçmadı.
# Kocaelispor

13 Ara 2022 - 10:19 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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