Ispartalılar’da yeni başkan; Ertürk

Kocaeli Ispartalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz pazar günü dernek binasında gerçekleşti. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği çok sayıda davetlinin de katıldığı kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.
ERTÜRK’E ÜYELERDEN DESTEK
Yapılan oylama sonrasında derneğin yeni dönem için başkanlığına Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpay Tamer Ertürk seçildi. Yaklaşık 8 yıldır Ispartalılar Derneği başkanlığı görevini yürüten, yeni dönemde aday olmayan ancak yönetimde yer alan Ali Aydemir ise kongrede yaptığı konuşmada yapılan faaliyetler hakkında üyeleri ve katılımcıları bilgilendirdi.
“ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLDUK”
Derneklerinde güçlü bir birliktelik sağladıklarını dile getiren Aydemir, “Bu birlik ve beraberlik ortamı bozulmadan aynı şekilde devam etmeli. Pandemi döneminde sosyal faaliyetler yapamadık, bu yıl ise az da olsa bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Isparta’dan ilimize gelen öğrencilerimize yardımcı olduk ve kendilerinin takibindeyiz.
“ÜYE SAYIMIZ ARTMALI”
Kongremizle göreve seçilen yöne yönetim kurulumuzla birlikte yapacağımız etkinliklerle derneğimizi ön plana çıkaracağız. Her şeyden önce üye sayısı artırarak Ispartalıların derneğimizi sahiplenmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yeni üye ziyaretlerimiz de olacak dedi, yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.
YÖNETİM KURULU
Alpay Tamer Ertürk (Başkan)
Ali Aydemir
Alper Bayrak
Kenan Karataş
Soner Tokat
Şerife Demiralay Yaşar
Rabia Bilgiç
DENETİM KURULU
Abdurrahman Uslu
Hasan Karabay
Mustafa Yaltırak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.