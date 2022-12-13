Ispartalılar’da yeni başkan; Ertürk

Kocaeli Ispartalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz pazar günü dernek binasında gerçekleşti. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği çok sayıda davetlinin de katıldığı kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

ERTÜRK’E ÜYELERDEN DESTEK

Yapılan oylama sonrasında derneğin yeni dönem için başkanlığına Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpay Tamer Ertürk seçildi. Yaklaşık 8 yıldır Ispartalılar Derneği başkanlığı görevini yürüten, yeni dönemde aday olmayan ancak yönetimde yer alan Ali Aydemir ise kongrede yaptığı konuşmada yapılan faaliyetler hakkında üyeleri ve katılımcıları bilgilendirdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLDUK”

Derneklerinde güçlü bir birliktelik sağladıklarını dile getiren Aydemir, “Bu birlik ve beraberlik ortamı bozulmadan aynı şekilde devam etmeli. Pandemi döneminde sosyal faaliyetler yapamadık, bu yıl ise az da olsa bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Isparta’dan ilimize gelen öğrencilerimize yardımcı olduk ve kendilerinin takibindeyiz.

“ÜYE SAYIMIZ ARTMALI”

Kongremizle göreve seçilen yöne yönetim kurulumuzla birlikte yapacağımız etkinliklerle derneğimizi ön plana çıkaracağız. Her şeyden önce üye sayısı artırarak Ispartalıların derneğimizi sahiplenmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yeni üye ziyaretlerimiz de olacak dedi, yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.

YÖNETİM KURULU

Alpay Tamer Ertürk (Başkan)

Ali Aydemir

Alper Bayrak

Kenan Karataş

Soner Tokat

Şerife Demiralay Yaşar

Rabia Bilgiç

DENETİM KURULU

Abdurrahman Uslu

Hasan Karabay

Mustafa Yaltırak