13 Ara 2022 - 10:57- Gündem G: 13 Ara 2022 - 10:59

Ispartalılar’da yeni başkan; Ertürk

Kentimizin aktif sivil toplum kuruluşlarından Kocaeli Ispartalılar Derneği’nin önceki gün yapılan kongresinde başkanlığı Doç. Dr. Alpay Tamer Ertürk seçildi. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi
Ispartalılar’da yeni başkan; Ertürk mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Ispartalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz pazar günü dernek binasında gerçekleşti. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği çok sayıda davetlinin de katıldığı kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

ERTÜRK’E ÜYELERDEN DESTEK

Yapılan oylama sonrasında derneğin yeni dönem için başkanlığına Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpay Tamer Ertürk seçildi. Yaklaşık 8 yıldır Ispartalılar Derneği başkanlığı görevini yürüten, yeni dönemde aday olmayan ancak yönetimde yer alan Ali Aydemir ise kongrede yaptığı konuşmada yapılan faaliyetler hakkında üyeleri ve katılımcıları bilgilendirdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLDUK”

Derneklerinde güçlü bir birliktelik sağladıklarını dile getiren Aydemir, “Bu birlik ve beraberlik ortamı bozulmadan aynı şekilde devam etmeli. Pandemi döneminde sosyal faaliyetler yapamadık, bu yıl ise az da olsa bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Isparta’dan ilimize gelen öğrencilerimize yardımcı olduk ve kendilerinin takibindeyiz.

“ÜYE SAYIMIZ ARTMALI”

Kongremizle göreve seçilen yöne yönetim kurulumuzla birlikte yapacağımız etkinliklerle derneğimizi ön plana çıkaracağız. Her şeyden önce üye sayısı artırarak Ispartalıların derneğimizi sahiplenmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yeni üye ziyaretlerimiz de olacak dedi, yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.

YÖNETİM KURULU

Alpay Tamer Ertürk (Başkan)

Ali Aydemir

Alper Bayrak

Kenan Karataş

Soner Tokat

Şerife Demiralay Yaşar

Rabia Bilgiç

DENETİM KURULU

Abdurrahman Uslu

Hasan Karabay

Mustafa Yaltırak

# Kocaeli Üniversitesi

13 Ara 2022 - 10:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.951.152 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
EYT Kocaeli’de Çağlayan güven tazeledi mask
EYT Kocaeli’de Çağlayan güven tazeledi
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Anestezi malzemeleri satın alınacak mask
Anestezi malzemeleri satın alınacak
Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış) mask
Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli Körfez'de 345 m² arsa mahkemeden satılık mask
Kocaeli Körfez'de 345 m² arsa mahkemeden satılık
Karayolu işleri yaptırılacak mask
Karayolu işleri yaptırılacak
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL