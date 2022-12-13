TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU: Alkışlar Yiğit Arif Kandemir’e

Kocaeli Barosu avukatları Raif Kandemir ile Nuray Kandemir’in torunu, Makine Müh. Murat Emir Kandemir ile Ayten Can Kandemir’in oğlu Yiğit Arif, Okulistik Sınavı’nda sorulan 80 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye birinci oldu. Özel Seymen Koleji öğrencisi Yiğit’i ilk kutlayan ablası Miray Elif oldu.