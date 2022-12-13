Kocaeli Barosu avukatları Raif Kandemir ile Nuray Kandemir’in torunu, Makine Müh. Murat Emir Kandemir ile Ayten Can Kandemir’in oğlu Yiğit Arif, Okulistik Sınavı’nda sorulan 80 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye birinci oldu. Özel Seymen Koleji öğrencisi Yiğit’i ilk kutlayan ablası Miray Elif oldu.
13 Ara 2022 - 10:58- Eğitim Güncelleme: 13 Ara 2022 - 11:03
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU: Alkışlar Yiğit Arif Kandemir’e
Kocaeli Barosu avukatları Raif Kandemir ile Nuray Kandemir’in torunu, Makine Müh. Murat Emir Kandemir ile Ayten Can Kandemir’in oğlu Yiğit Arif, Okulistik Sınavı’nda sorulan 80 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye birinci oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.