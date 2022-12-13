13 Ara 2022 - 10:54- Gündem

Hasta yatağı ve karyolası alımı yapılacaktır

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre 2023 Yılı Havalı Hasta Yatağı ve Karyolası Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.