13 Ara 2022 - 12:14- Spor G: 13 Ara 2022 - 12:17

Fırat Gül’den taraftara davet

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ilk yarının veda maçında taraftarı tribüne davet etti.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Fırat Gül’den taraftara davet mask


RAKİBİ YORDUK
Gül, 1-0 kazanılan Kastamonu maçıyla ilgili olarak şu düşüncelere yer verdi: Deplasmanda, iç sahada gibi oynadık. Rakibimizi koşturduk, yorduk, pozisyonlar da bulduk. Golden sonra farkı da açabilirdik. İkinci yarı skoru korumak istedik. Rakibin atakları, pozisyonları oldu ama bizim de bu devrede önemli fırsatlarımız vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.

MÜTHİŞ OLDU
Zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldık. Ankara Demirspor maçının pazar gününe alınması müthiş oldu. Taraftarımızı Pazar günü stada bekliyoruz. İlk yarının veda maçında evimizde güzel bir atmosferde oynayalım. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız pazar günü de stadı doldursun.
# Ankara

13 Ara 2022 - 12:14 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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