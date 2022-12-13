Fırat Gül’den taraftara davet

RAKİBİ YORDUK
Gül, 1-0 kazanılan Kastamonu maçıyla ilgili olarak şu düşüncelere yer verdi: Deplasmanda, iç sahada gibi oynadık. Rakibimizi koşturduk, yorduk, pozisyonlar da bulduk. Golden sonra farkı da açabilirdik. İkinci yarı skoru korumak istedik. Rakibin atakları, pozisyonları oldu ama bizim de bu devrede önemli fırsatlarımız vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.
MÜTHİŞ OLDU
Zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldık. Ankara Demirspor maçının pazar gününe alınması müthiş oldu. Taraftarımızı Pazar günü stada bekliyoruz. İlk yarının veda maçında evimizde güzel bir atmosferde oynayalım. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız pazar günü de stadı doldursun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.