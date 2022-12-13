Fırat Gül’den taraftara davet



RAKİBİ YORDUK

Gül, 1-0 kazanılan Kastamonu maçıyla ilgili olarak şu düşüncelere yer verdi: Deplasmanda, iç sahada gibi oynadık. Rakibimizi koşturduk, yorduk, pozisyonlar da bulduk. Golden sonra farkı da açabilirdik. İkinci yarı skoru korumak istedik. Rakibin atakları, pozisyonları oldu ama bizim de bu devrede önemli fırsatlarımız vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.

MÜTHİŞ OLDU

Zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldık. Ankara Demirspor maçının pazar gününe alınması müthiş oldu. Taraftarımızı Pazar günü stada bekliyoruz. İlk yarının veda maçında evimizde güzel bir atmosferde oynayalım. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız pazar günü de stadı doldursun.