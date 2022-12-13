Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temel hazırlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’te eski mezbaha binası alanı ve çevresine şehirlerarası otobüs terminali inşa ediyor. Deplase çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapılan alanda temel için çalışmalar sürüyor. Zemin düzenlemesi yapılan yeni terminal binasında temel demiri bağlantısı yapılıyor. Çalışma tamamlandığında temel betonu dökülecek. Zemin düzenlemesi yapılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali proje alanının grobeton atıldı.
Terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alıyor. Ayrıca terminalde 13 peron olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’te eski mezbaha binası alanı ve çevresine şehirlerarası otobüs terminali inşa ediyor. Deplase çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapılan alanda temel için çalışmalar sürüyor. Zemin düzenlemesi yapılan yeni terminal binasında temel demiri bağlantısı yapılıyor. Çalışma tamamlandığında temel betonu dökülecek. Zemin düzenlemesi yapılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali proje alanının grobeton atıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.