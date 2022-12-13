Lastik alım işi yapılacak!

İlangov.tr'de yer alan ilana göre İzmit Belediyesi makina ikmal ve alım müdürlüğü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linkte yer alıyor.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1098877/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-lastik-alim-isi-yapilacaktir