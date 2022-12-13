13 Ara 2022 - 12:23- Ekonomi G: 13 Ara 2022 - 12:31

Lastik alım işi yapılacak!

Muhtelif tip ve ebatlarda lastik alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Lastik alım işi yapılacak! mask

İlangov.tr'de yer alan ilana göre İzmit Belediyesi makina ikmal ve alım müdürlüğü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linkte yer alıyor.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1098877/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-lastik-alim-isi-yapilacaktir
# İzmit belediyesi, ihale, kamu

13 Ara 2022 - 12:23 - Ekonomi

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