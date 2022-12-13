İşçiler grev yasağına karşı çıkacak!

Bekaert İzmit Fabrikası ile Bekaert Kartepe fabrikasında Ağustos ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı ve her iki fabrikada bugün grev uygulamasına gidilecek. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Türkiye’de ilk 500 büyük işletme arasına giren Bekaert İzmit, Öz Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Bekaert Kartepe fabrikalarında çalışan yaklaşık 1000 işçiyi ilgilendiren sözleşmede bugün saat 13.00’te grev uygulamasına gidecek. Bu saate kadar işçilerin taleplerini kabul eden bir teklif ile işveren masaya gelmezse grev uygulamasına gidecekti. Ancak bu gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre grev 60 gün ertelendi. Kararda grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle toplu sözleşme kanunun 63. Maddesi gereği ertelendiği belirtildi. Buna rağmen Birleşik Metal İş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada karara tepki göstererek bugün greve çıkacaklarını açıkladı.

"HAKSIZ YASAĞI TANIMAYACAĞIZ"

Birleşik Metal İş tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Cumhurbaşkanı yine tercihini sermayeden yana kullandı. Kocaeli'de ki #Bekaert işçisinin grevini yasakladı. İşçiler bu hukuksuz grev yasağını tanımayacak Anayasanın ve uluslararası kabul edilen yasaların kendisine verdiği hakkı kullanarak saat 13.oo de yasal grevini başlatacaktır."