Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım işi yaptırılacak

İlangov.tr'de yer alan ilana göre Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1098650/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-cenaze-evlerine-yemek-yardimi-hizmet-alim-isi-yaptirilacaktir