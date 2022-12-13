Fatih Kurtoğlu’ndan derbi yorumu

TUTUK BAŞLADIK, DENGEYİ KURDUK

Maça tutuk başladıklarını, 10. dakikadan sonra kontrolü ellerine geçirdiklerini ifade eden Kurtoğlu şu şekilde konuştu: Silivri maçını izlediğimiz Gölcükspor'a önde baskıyla, geriden oyun kurmalarını engellemek amacıyla maça 4-1-3-2 dizilişi ile başladık. İlk 10 dakika biraz tutuktuk. Net pozisyon verdik ve çok basit bir gol yedik. Ancak oyundan düşmeden, kendi oyunumuzu oynamaya ve önde baskı yapmaya devam ettik. Nitekim oyun üstünlüğünü tamamen ele aldık, sonrası iyi pas organizasyonlarıyla, savunma arkasına ikili oyunlarla pozisyon üretmeye başladık.

NET GOLLER KAÇIRDIK

Anıl’ın güzel pasında Abdurrahman topa yetişemedi, ardından Oğulcan çok güzel bir pas ile Anıl’ı topla buluşturdu ve skor 1-1 oldu. Beraberlikten sonra baskıyı arttırdık, Anıl ile karşı karşıya çok net bir pozisyon bulduk. Rakibimiz ise uzun toplarla çıkmaya mecbur kaldı. Kaptan Anıl’ı bu kez stoperimiz Kerem harika bir pasla kaçırdı, Anıl’ın pasında Enes Akdeniz ile de net bir pozisyondan yararlanamadık. Ömer’ın ortasında yine Enes ile gole yaklaştık. Sonlara doğru Oğulcan’ın şutunda kalecinin kurtardığı bir pozisyon bulduk.

TOPU ÖNDE TUTUMAYA ÇALIŞTIK

İlk yarı 1-1 sona erdi. Soyunma odasında üzerine basa basa aynı oyuna sadık kalmamız, sabırla geriden pasla çıkmamız gerektiğini vurguladım. Ancak zaman zaman uzun toplarla çıktığımız anlar oldu. İkinci yarıda iki takım da temkinli oynadı. 15 dakika bir baskı yedik, hemen oyuna müdahale edip, oyuna hücum gücü yüksek oyuncular alıp topu önde tutmaya, baskıyı kırmayı amaçladık.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Maçın son anlarında iki tane net gol kaçırdık. Şükrü Can ile uzatmalarda galibiyet golüne çok yaklaştık. Keyifli, heyecanlı, kaliteli bir maç oldu. Bu önemli maçta bir anlık gerginlik dışında, dostça bir maçı geride bıraktık. Alın teri döken tüm futbolcularımız kutluyor, bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca misafirperverlikleri için Temek başkanıma, kardeşim ve meslektaşım Ömer Faruk hocama şükranlarımı sunarım.