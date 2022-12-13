DUVARCI GÖKHAN USTA

Gökhan Değirmenci 21 Mart 19897'da İzmir’de doğdu. Altay, Kayseri, Kayseri Erciyes, Göztepe, Gaziantep ve bandırma>’da oynadı. Kocaelispor’a transfer oldu,1 Haziran 2011’de A2 Milli takım formasını giydi. 2 Ekim 2011'de Mersin İdman Yurdu maçında yedek kaleci olan Değirmenci, 40. dakikada Nicolas Gaston Navarro'nun kırmızı kart görmesi ile kaleye geçti. . O sırada televizyonda oğlu Gökhan'ın maçını izleyen babası fenalaşıp hayatını kaybetti.

ALTAY KARİYERİ:

Gökhan Değirmenci, futbol kariyerine Altay kulübünün altyapısında başlamıştır. 2000-2006 yılları arasında amatör olarak futbol oynamış ve 2006 yılında Altay kulübü ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sezonun ilk maçlarında forma şansı bulamasa da 15 Nisan 2007'de Türk Telekomspor karşısında ilk kez forma şansı buldu. Altıncı profesyonel futbol maçında Kasımpaşa SK karşısında Süper Lig play-off karşılaşmasına çıktı. Penaltılarla maçı kaybedip, yıllar sonra Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçırdılar. Gökhan, penaltıların birini kurtardı. 2007-2008 sezonunda zaman zaman forma şansı bulup, ilk kez Türkiye Kupası maçına çıktı. 2008-2009 sezonundaki başarılı performansı ile dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında oynadı. Sezon sonunda yine play-offlara kalıp, bu sefer play-off'ların ilk maçında Kasımpaşa ile eşleştiler. Bu sefer de rakiplerine penaltılarla elendiLER.

KAYSERİSPOR KARİYERİ:

2009-2010 sezonundan itibaren Tolunay Kafkas tarafından Kayserispor'a transfer edildi. Takımın yedek kalecilerinden olup, 2 kez A2 takımıyla maça çıktı. 24 Ocak 2010'da Gençlerbirliği karşısında ilk Süper Lig maçına çıktı. Sonraki sezona yine A2 takımında başladı. Sezonun 2. yarısı itibarıyla kadroda forma şansı bulmaya başladı. 2011-12 sezonuna Bursaspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ile başladı. 2 Ekim 2011'de Mersin İdman Yurdu maçında yedek kaleci olan Değirmenci, 40. dakikada Nicolas Gaston Navarro'nun kırmızı kart görmesi ile kaleye geçti. O sırada televizyonda oğlu Gökhan'ın maçını izleyen babası fenalaşıp hayatını kaybetti. Babası Beşiktaş taraftarı olan Gökhan Değirmenci 15 Ekim 2011'de Beşiktaş maçında Kayserispor kalesini korudu. BJK İnönü Stadyumu'ndaki maçta Beşiktaş taraftarı taziye pankartı açtı. Kayserispor maçı 2-0 kazanırken, Gökhan Değirmenci maç sonrası gözyaşlarını tutamadı. 2013-14 sezonunda da Ertuğrul Taşkıran'ın düzensiz performansı nedeniyle 7 maçta kaleyi koruyan Gökhan, Sinan Bolat'ın takıma katılmasıyla forma şansı azalmıştır. 2013-14 devre arası transfer döneminin son gününde kulübüyle sözleşmesini fesh eden Değirmenci, şehrin diğer takımı Kayseri Erciyesspor'a transfer olmuştur. Bu takımla ise yarım sezonluk sözleşme imzalamıştır.

KAYSERİ ERCİYES:

Gökhan Değirmenci 2014 - 2015 sezonu Kayseri ekibinin 26 maçta kalesini korumuş, bu maçlarda kalesinde toplam 47 gol görmüştür. Kalesini koruduğu Kayseri ekibinin aynı sezon ligin bitimine üç hafta kala küme düşmesi kesinleşmiştir. Sözleşmesi bu kulüple sezon sonu bitmiştir.

GÖZTEPE:

Gökhan Değirmenci 30 Temmuz 2015 tarihinde 1. Lig'e yeni çıkan Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Göztepe ile sadece 15 maça çıkan Gökhan Değirmenci sezon sonunda kötü performansı nedeniyle sözleşmesi feshedilmiştir.

GAZİANTEPSPOR:

18 Temmuz 2016 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.[6] 13 maçta kaleyi koruyan Değirmenci kalesinde 22 gol görmüştür. Kalesini koruduğu 13 maçın sadece 1'i galibiyetle sonuçlanırken, 1 beraberlik, 11 malubiyet alınmıştır.[7] Formasını giydiği Gaziantep ekibi 30.haftada Akhisarspor'a 6-0 yenilerek ligin bitimine 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşmiştir.[8]

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ:

2007'de Süt Kupası turnuvasında ilk kez Türkiye U-17 forması giydi. Kısa süre sonra U-19 takımına yükseldi. Bu seviyede 4 maça çıktı. 2008 U-19 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının ilk turuna çağrılsa da Mert Günok'un yedeği olup, forma giyemedi. 2009'da Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımına yükseldi. Akdeniz Kupası'na katılan kadroda yer alıp iki maçta forma giydi. 2011 U-21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iki maçta kadroya çağrılsa da bu sefer Volkan Babacan'ın yedeği olup forma giyemedi. 1 Haziran 2011'de bir kez Türkiye A2 millî futbol takımı forması giydi.