13 Ara 2022 - 14:43- Asayiş G: 13 Ara 2022 - 14:45

Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü kamerada

Kocaeli'de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı. Olay sonrasında çekilen görüntülerde ise düşmenin şiddetiyle çöken toprak zemin, Sedefnur'un düştüğü balkon ve o gece pencereden atılan telefon yer aldı.
Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü kamerada mask
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9 Ocak tarihinde Körfez'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi Ahmet A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü. Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı. O.Ç. ile E.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden Ahmet A. tutuklanmıştı. Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli'de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas'a götürülmüştü.
Genç kızın fizik tedavisi, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Hala yürüyemeyen Çağlar'ın ayaklarını oynatma eğiliminde olduğu, ifadesinde ise olayı hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.

Düşme anı kamerada
Sedefnur'un düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı. Görüntülerde, Sedefnur Çağlar'ın rögar kapağının hemen yanına düştüğü görülüyor. Olay sonrasında çekilen görüntülerde ise düşmenin şiddetiyle çöken toprak zemin, Sedefnur'un düştüğü balkon ve o gece pencereden atılan telefon yer aldı.

# Olay, genç, polis

13 Ara 2022 - 14:43 - Asayiş

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