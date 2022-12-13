KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi

Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Uzm. Dr. Ece Çalışkan Subaşı, katılımcılara yaklaşık bir saat süren eğitim verdi. Eğitimde stresin oluşma sebepleri ve davranışlara etkileri, günlük yaşamda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ile öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerin önüne geçinebilmesine değinildi.
Stres anında rahatlamak için yapılan egzersizlerin gösterildiği eğitimde, tüm katılımcılarla birlikte rahatlama egzersizleri yapıldı. Eğitim sonrası Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Ece Çalışkan Subaşı'na çiçek takdiminde bulundu.
Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Uzm. Dr. Ece Çalışkan Subaşı, katılımcılara yaklaşık bir saat süren eğitim verdi. Eğitimde stresin oluşma sebepleri ve davranışlara etkileri, günlük yaşamda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ile öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerin önüne geçinebilmesine değinildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.