13 Ara 2022 - 15:00- Eğitim G: 13 Ara 2022 - 15:02

KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi

Körfez Ticaret Odası (KTO) üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi verildi.
KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi mask
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Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Uzm. Dr. Ece Çalışkan Subaşı, katılımcılara yaklaşık bir saat süren eğitim verdi. Eğitimde stresin oluşma sebepleri ve davranışlara etkileri, günlük yaşamda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ile öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerin önüne geçinebilmesine değinildi.
Stres anında rahatlamak için yapılan egzersizlerin gösterildiği eğitimde, tüm katılımcılarla birlikte rahatlama egzersizleri yapıldı. Eğitim sonrası Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Ece Çalışkan Subaşı'na çiçek takdiminde bulundu.
# eğitim

13 Ara 2022 - 15:00 - Eğitim

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