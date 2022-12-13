Ömer Faruk Uzuner: Yarıştan kopmuş değiliz

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Maça iyi başladıklarını belirterek sözlerine başlayan Uzuner şu şekilde konuştu: Her şeyden önce 90 dakikası yüksek enerjili bir maç oldu. Futbol adına kattıkları için Fatih hocam ve rakibimizi kutluyorum. Maça iyi başladık ve maçın başında hem gol bulduk hem de çok net bir gol kaçırdık. Golcümüz Serbay’ın sakatlığı vardı, kenara aldığım süreçte golü yedik, ardından rakibimiz öne de geçebilirdi. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları harcadık.

HAKEM HIZIMIZI KESTİ

Kazanmayı çok istiyorduk, ikinci yarı 4-4-2’ye döndük ve birçok pozisyon bulduk. Baskı kurmaya çalıştık, bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Beni tanıyanlar hakemlerle ilgili konuşmadığımı bilirler ancak bu karşılaşmada ne zaman ritmimizi buluyoruz, ne zaman baskıyı şiddetlendiriyoruz, o anlarda hakem ortaya çıkıyor kararları ile enteresan davranışları ile hızımızı kesiyor. Aslında bizim rakibimiz Yuvacık’tan ziyade hakemdi.

HAMLE SORUNUMUZ VARDI

Maç boyunca oynamamız gerektiği gibi oynadık. 3 puan için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rakibimiz de goller kaçırdı, biz de… Hamle noktasında sıkıntım vardı. 2 sakat 2 de cezalı futbolcumdan yoksundum. 1 puana sevindik mi, tabii ki hayır. Çünkü benim evimde hiçbir şekilde kayıp yaşamamam lazım. Fatih hocam da sağ olsun hiçbir olumsuzluk yaratmadı. Elinden geldiği kadar takımını oyunda tuttu.

4 YA DA 5 TRANSFER YAPACAĞIZ

Silivri berabere kaldı. Yenseydik müthiş bir iş olacaktı. Ama yarıştan kopmuş değiliz. Rakiplerimizin kayıplarının devam edeceğini düşünüyorum. Bizim ise puan kaybı tahammülümüz kalmadı bu nedenle pazar günkü Bursa Zaferspor deplasmanında kazanmaktan başka çaremiz yok. Devre arasında ise 4 ya da 5 transfer yapacağız. Yönetimimiz de toplantı yaptı ve önümüzdeki günlerde transfer konusuna ağırlık vereceğiz.