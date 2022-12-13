Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olarak atanan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, mevcut rektör Sadettin Hülagü’den görevi yarın (Çarşamba) saat 11.00’de devralacak. Devir-teslim için rektörlük binasında tören yapılacak. Kocaeli Gazetesi olarak yeni rektör Prof.Dr. Zafer Cantürk’e başarılar diliyoruz.
13 Ara 2022 - 15:06- Gündem Güncelleme: 13 Ara 2022 - 15:44
KOÜ’de rektörlük devir teslimi yarın
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olarak atanan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, mevcut rektör Sadettin Hülagü’den görevi yarın (Çarşamba) saat 11.00’de devralacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.