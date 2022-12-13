KOÜ’de rektörlük devir teslimi yarın

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olarak atanan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, mevcut rektör Sadettin Hülagü’den görevi yarın (Çarşamba) saat 11.00’de devralacak. Devir-teslim için rektörlük binasında tören yapılacak. Kocaeli Gazetesi olarak yeni rektör Prof.Dr. Zafer Cantürk’e başarılar diliyoruz.