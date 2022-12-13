13 Ara 2022 - 15:06- Gündem G: 13 Ara 2022 - 15:44

KOÜ’de rektörlük devir teslimi yarın

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olarak atanan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, mevcut rektör Sadettin Hülagü’den görevi yarın (Çarşamba) saat 11.00’de devralacak.

Mesut Akbulut
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KOÜ’de rektörlük devir teslimi yarın mask
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olarak atanan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, mevcut rektör Sadettin Hülagü’den görevi yarın (Çarşamba) saat 11.00’de devralacak. Devir-teslim için rektörlük binasında tören yapılacak. Kocaeli Gazetesi olarak yeni rektör Prof.Dr. Zafer Cantürk’e başarılar diliyoruz.
# Kocaeli Üniversitesi

13 Ara 2022 - 15:06 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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