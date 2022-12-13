Emekliler 2023 bütçesinden memnun değil

Tüm Emekliler Sendikası bugün İzmit Yürüyüş Yolu Belediye İş Hanı önünde 2023 bütçe görüşmeleri ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Yağmur altında yaptıkları açıklamayı Sendikanın Kocaeli temsilcisi Ali Galip Ateş yaptı. Açıklamada "2023 Bütçesi TBMM'de görüşülüyor. AKP iktidarının yine emekçileri, emeklileri değil, sermayeyi, yandaşları tercih eden bir bütçe sunduğunu görüyoruz. Bu bütçede emekçiler yok! Bu bütçede halk yok! Bu bütçede yandaş var! Bu bütçede sermaye tercihleri var!

ÇARŞIYA VE PAZARA ÇIKMALARINI ÖNERİYORUZ

Kasım ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 25.365 TL, açlık sınırı 7.786 TL. Bugün en düşük emekli maaşı 3500 TL. Bu rakamlar ölüm sınırı artık. Ekonominin çok iyi gittiğini, enflasyonun belini kırdıklarını söyleyen yetkili ve sorumluların, çarşıya ve pazara çıkmalarını öneriyoruz. Çizdiğiniz pembe tablo, halkın karanlık tablosudur. TÜİK'in gerçeklikten uzak verilerine göre bile yüzde 85 olan enflasyon, emekli ve emekçileri temel gıda maddelerini alamaz duruma getirmiştir. Gerçek enflasyonun yüzde 200'lerde seyrettiği açıktır. TÜİK'in hesabını kimler yapıyorsa alışverişe birlikte çıkalım.





EVİNE KIRMIZI ETİ BIRAKIN, TAVUK ETİ GÖTÜREBİLEN EMEKLİ VAR MI?

Kimlerin gerçeği söylediği, kimlerin gerçeği gizlediği ortaya çıksın. Bugün en düşük emekli maaşı ile kaç ekmek alınabiliyor? Evine kırmızı eti bırakın, tavuk eti götürebilen emekli var mı? Artık yeter! Emeğimizi verdiğimiz ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Ödediğimiz bedelin gerçek karşılığını istiyoruz.Bugün taleplerimiz için alanlardayız. Bu soğukta bu yaşta burada olmak bizim tercihimiz değildir. İktidar ve saray bizleri sadece açlığa mahkum etmiyor. Aynı zamanda örgütlenmemizi de engellemeye, bizleri tamamen sessiz bırakmaya, biat etmeye zorluyor.

BUGÜN ALANLARDAYIZ

Emekli sendikalarını defalarca kapatarak emeklileri çaresizliğe itmeye çalışıyor. Kapattıkları sendikalarımızı daha da güçlü bir şekilde kuruyoruz. Binlerce emekli ile yeniden kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Tüm Emeklilerin Sendikası olarak işte bugün alanlardayız.

Tüm Emeklilerin Sendikası Olarak;

- En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasını,

- Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde belirlenmesini,

- Sağlıkta yapılan kesintilerin kaldırılmasını,

- İntibak yasasının bir an önce çıkarılmasını,

- Bütün emeklilere "bayram harçlığı" değil yılda dört kez asgari ücret düzeyinde ikramiye

verilmesini,

- Emeklilere doğalgaz, elektrik, su ve akaryakıt ödemelerinde indirim yapılmasını,

- EYT sorununun çözümünde gevelemelerin bırakılmasını, mağduriyetlerin giderilmesini

istiyoruz.

EMEKLİLER BİRLEŞİRSE KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ

Taleplerimizin yerine getirilmesini ve takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca tüm emeklileri de birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Emekliler birleşirse karşısında hiçbir güç duramaz. Bunu da biliyoruz."ifadelerini kullandı