13 Ara 2022 - 15:24- Gündem G: 13 Ara 2022 - 15:27

Vakıf İş Hanı'nın yol problemini Büyükakın çözdü

Dün Vakıf İş Hanı'nın inşaata başlamak için malzemeleri Fethiye Caddesi'ne sokma girişimi bu akşam da hüsranla son buldu. Firma yetkililerinin tüm çabalarına rağmen yol İzmit Belediyesi zabıtası tarafından açılmazken büyükşehir ise İzmit Belediyesi'nin gösterildiği güzergahı açmadı. Bugün bölgeye gelen Büyükakın esnafla biraraya geldi. Büyükakın Yürüyüş Yolunun kırılarak araçların geçmesinin sağlanacağını belirtti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Vakıf İş Hanı'nın yol problemini Büyükakın çözdü mask
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İzmit’te Fethiye ve İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Vakıf İş Merkezi, tartışmalarında dün gece İzmit Belediyesi demir yüklü aracın geçişine izin vermedi. Yaklaşık 6 ay yıkılan iş merkezinin yeniden yapım inşaatının başlaması için malzeme getirmek isteyen şirkete İzmit Belediyesi barikat kurarak zabıtalar ile engel oldu.

HÜRRİYET RANDEVU VERMEDİ
Sorunun çözümü için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile görüşmek isteyen esnaflar randevu alamadı. Hürriyet'e ulaşamayan esnaf bu sefer şansını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'dan yana kullandı. Büyükakın bugün Fethiye Caddesine gelerek esnafı dinledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney bugün Vakıf iş hanı esnafını ziyaret etmek için geldi.

BÜYÜKAKIN ESNAFIN AYAĞINA GİTTİ!
İzmit Birlik Limited Şirketi’nin bütün izin belgelerini elinde bulundurmasına rağmen İzmit Belediyesi’nin izin vermediğini, Ylyetkisi dahi bulunmayan İzmit Belediyesi'nin engellediğini anlattı.

YÜRÜYÜŞ YOLU KIRILACAK!
Vakıf İş hanı yetkilileri ellerindeki izin belgelerini Büyükakın’a göstererek orta yolu bulmaya çalıştı. Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak olaya el atmak ve çözüm üretmek zorunda olduklarını söyleyerek ”Kıralım o zaman, Devlet inat etmez, kıralım ne yapalım sağlık olsun ”dedi. Kırılacak alana da gelen Büyükakın bölgede incelemelerde bulundu.

# İzmit belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, sağlık, Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

13 Ara 2022 - 15:24 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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