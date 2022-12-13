13 Ara 2022 - 15:52- Gündem G: 13 Ara 2022 - 15:57

Aydili Sanat Derneği, TÜYAP’TA başarılı bir sınav daha verdi

AYDİLİ Sanat Derneği, kentimizin tek temsilcisi olarak yıllardır katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı’nda başarılı çalışmalara imza attı

Aydili Sanat Derneği, TÜYAP’TA başarılı bir sınav daha verdi mask
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Kentimizin en saygın kurumlarından biri olan ve Suat Özdemir’in öncülüğünde yıllardır etkinliklerini sürdüren AYDİLİ Sanat Derneği, kentimizin tek temsilcisi olarak yıllardır katıldığı TÜYAP kitap fuarında bu yıl da 4. Salon 401 No’lu standında kentimiz şair ve yazarlarının kitaplarını okurlarla buluşturdu.

ŞİİR VE MÜZİK
Bir hafta süren fuar süresince, dernek üyelerinin nöbetleşe görev yaptıkları fuarda ilimizin şair ve yazarlarının eserleri ilgi ile karşılandı.
AYDİLİ, fuarın son günü gerçekleştirdiği “ŞİİR ve MÜZİK” etkinliği ile de izleyicilerden tam puan aldı.

BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ

Fuar Heybeliada salonunda, Ebru Turhan’ın yönettiği etkinlikte, Aydili üyeleri Lale Tığ, Mustafa Küpçü, Erdem Arcan, Hasan Okay, Salih Bolol, Mesut Nöbetçigil, Aygün Aynagöz, Ömer Akın, Sevgi Selamet, Dilek Ayrıbaşve Ruhan Odabaş şiirleriyle etkinliğe katkı verirken, Ümit Salih Bolol’un gitarı eşliğinde verdiği mini konser de izleyicilerden büyük takdir gördü.

BELEDİYELERE TEŞEKKÜR

Pazar günkü bu etkinliklere kentimizden de çok sayıda sanatsever katıldılar.Katılımcılar, bu etkinliğe otobüs tahsisi ile katkı veren İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimlerine teşekkürlerini ilettiler.Aydili Sanat Derneği, her Cumartesi günü saat 11.00-13.00 arasında, üyeleri ve şiir dostlarıyla biraraya geliyor ve şiir etkinliği gerçekleştiriyor.

# İzmit belediyesi, Büyükşehir Belediyesi

13 Ara 2022 - 15:52 - Gündem

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