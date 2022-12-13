13 Ara 2022 - 16:05- Gündem G: 13 Ara 2022 - 16:07

Eğlence mekanlarından emniyete teşekkür

MEYDER asayiş olayları sonrası alınan önlemler için emniyete teşekkür ederken yeni yıl mesajı da yayınladılar

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Eğlence mekanlarından emniyete teşekkür mask


İzmit Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkiinde bulunan eğlence mekanları tarafından kurulan Merkezi Eğlence Yatırımcıları Derneği (MEYDER) yaptığı yazılı açıklamada asayiş olayları sonrası arttırılan güvenlik önlemlerinden memnuniyetini dile getirirken yeni yılda Kocaelili'leri beklediklerini belirtti

ASAYİŞ OLAYLARI SEBEBİYLE ZİYARETLERDE BULUNDULAR
MEYDER açıklamasında "Basın yolu ile devlet kurumlarina çağrıda bulunmuş yaşanan asayiş olaylarindan şikayetci olduğumuzu, sorunların çözümü adına önerilerimiz oldugunu açıklamıştık. Valimiz, Kaymakamımız,il ve ilce emniyet müdürlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile bir araya gelerek istişare ve resmi ziyaretler de bulunduk.

EMNİYETE TEŞEKKÜR
Bugun ise Yavuz sokak, Fettah Öven sokak Kemalpaşa ve Şehabettin Bilgisu esnaflarının huzurlu oldugunu gelen misafirlerimizin mutlu oldugunu görüyoruz. Konu ile ilgili mesai gözetmeksizin çalışan tüm devlet görevlilerine teşeķkür ediyoruz. Diyalog, iş birliği sürecinin hukuk ve samimiyet çercevesinde devam edecegine inanıyoruz.

YENİ YIL MESAJI
Yaklaşan yeni yılın güven, huzur eglence dolu olması adına hazırlıklarımız devam ediyor. Kent halkımızı mekanlarımıza bekliyoruz. Şimdiden yeni yılınızı kutluyor,yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz."ifadelerini kullandı.

# emniyet

13 Ara 2022 - 16:05 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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