Eğlence mekanlarından emniyete teşekkür

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkiinde bulunan eğlence mekanları tarafından kurulan Merkezi Eğlence Yatırımcıları Derneği (MEYDER) yaptığı yazılı açıklamada asayiş olayları sonrası arttırılan güvenlik önlemlerinden memnuniyetini dile getirirken yeni yılda Kocaelili'leri beklediklerini belirtti
ASAYİŞ OLAYLARI SEBEBİYLE ZİYARETLERDE BULUNDULAR
MEYDER açıklamasında "Basın yolu ile devlet kurumlarina çağrıda bulunmuş yaşanan asayiş olaylarindan şikayetci olduğumuzu, sorunların çözümü adına önerilerimiz oldugunu açıklamıştık. Valimiz, Kaymakamımız,il ve ilce emniyet müdürlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile bir araya gelerek istişare ve resmi ziyaretler de bulunduk.
EMNİYETE TEŞEKKÜR
Bugun ise Yavuz sokak, Fettah Öven sokak Kemalpaşa ve Şehabettin Bilgisu esnaflarının huzurlu oldugunu gelen misafirlerimizin mutlu oldugunu görüyoruz. Konu ile ilgili mesai gözetmeksizin çalışan tüm devlet görevlilerine teşeķkür ediyoruz. Diyalog, iş birliği sürecinin hukuk ve samimiyet çercevesinde devam edecegine inanıyoruz.
YENİ YIL MESAJI
Yaklaşan yeni yılın güven, huzur eglence dolu olması adına hazırlıklarımız devam ediyor. Kent halkımızı mekanlarımıza bekliyoruz. Şimdiden yeni yılınızı kutluyor,yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz."ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.