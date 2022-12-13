13 Ara 2022 - 16:29- Eğitim G: 13 Ara 2022 - 16:32

Bu merkez özel bireylere hizmet verecek

İzmit Belediyesi'nin özel bireyler ve yakınları için oluşturduğu Kısa Mola Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi. Merkezin kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
Bu merkez özel bireylere hizmet verecek mask
Haber albümü için resme tıklayın

Özel gereksinimli yakını veya çocuğu bulunan ailelerden gelen talepler doğrultusunda kolları sıvayan İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Hizmet Binasındaki Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Kısa Mola Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Yakın zamanda açılması planlanan Kısa Mola Merkezi’nde, özel gereksinimli bireyler için ince motor becerileri, kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu, dil gelişimi, taklit-tahmin beceri oyunları, duyu-algı çalışmaları, okuma-yazma becerileri, bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyileşmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Özel bireylerin ailelerinin oluşturacağı randevunun ardından vatandaşlar haftada iki gün sosyal yaşam merkezinden faydalanabilecek. Bu sayede hem özel gereksinimli bireyler kaliteli şekilde vakit geçirecek hem de aileler gözü arkada kalmadan günlük işlerini halledebilecek.
# İzmit belediyesi, Vatandaşlar

13 Ara 2022 - 16:29 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.951.152 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bu merkez özel bireylere hizmet verecek mask
Bu merkez özel bireylere hizmet verecek
KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi mask
KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU: Alkışlar Yiğit Arif Kandemir’e mask
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU: Alkışlar Yiğit Arif Kandemir’e
LANSMAN 17 ARALIK’TA  mask
LANSMAN 17 ARALIK’TA 
TEGV Kocaeli, Dünya Gönüllüler Günü'nü pasta keserek kutladı mask
TEGV Kocaeli, Dünya Gönüllüler Günü'nü pasta keserek kutladı
Nadir Hastalıklara Multi-Omik Çözümler mask
Nadir Hastalıklara Multi-Omik Çözümler
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL