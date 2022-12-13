Irmak: Kaygılarımız daha da arttı

Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun tarikat şeyhi olan babası tarafından müridi ile evlendirilmesi iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Bu tür cemaat gibi yapılanmalarda kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, cinsel saldırıların bitmediğini belirten Irmak, “Biz bu yaşananlar karşısında asla susmayacağız. Özellikle laik, bilimsel, kamusal eğitimi kaybettiğimizde ilk kaybedenler çocuklarımız oluyor” dedi.

“ EĞİTİM ANAYASAL BİR HAKTIR”

6 yaşında evlendirilen bir çocuğun yıllar sonra ortaya koyduğu cesaret sonucu nelerinkaybedildiğinin algılandığını kaydeden Irmak, “MEB'in verilerine göre 1 milyon 200 bin 892 çocuk örgün eğitimin dışında. Bakanlığın sorumluluğunda olması gereken eğitim öğretimin; vakıflara, derneklere, tarikatlara ve cemaatlere devredilmesi sonucu, protokoller imzalanarak söyleşi, kamp, konferans gibi etkinlikler yürütüldüğünü biliyoruz. Evrensel ve anayasal bir hak olan eğitim, ancak eğitimciler eliyle yürütülür.

“TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Tüm tarikatlar kapatılana, din ve vicdan özgürlüğü önünde engel teşkil eden gerici odaklar dağıtılana kadar laikliği savunmaya, çocukların ve kadınların uğradığı din baskısını ortadankaldırmak için mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız. Lanzarotte Sözleşmesini de, İstanbul Sözleşmesini de uygulatacağız. Bu son olayla kaygılarımız artmıştır. Anne babalar olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve tüm kamu yöneticilerini uyarıyoruz. İmzalanan protokol ve işbirlikleri bir an önce sonlandırılsın” dedi.