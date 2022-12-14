14 Ara 2022 - 07:52- Gündem G: 14 Ara 2022 - 08:05

Hülagü Cumhurbaşkanının Başdanışmanı oldu

Kocaeli Üniversitesi rektörlüğünü 8 yıl boyunca sürdüren Prof. Dr. Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Cihat Polat
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Hülagü Cumhurbaşkanının Başdanışmanı oldu mask
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Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. 8 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü görevini yapan ve geçtiğimiz günlerde yerine Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk atanan Prof. Dr. Sadetin Hülagü bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Hülagü bugün saat 11:00'da düzenlenecek törenle rektörlük görevini Cantürk'e bırakacak. Hülagü'nün yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor
# Kocaeli Üniversitesi

14 Ara 2022 - 07:52 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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