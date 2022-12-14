Hülagü Cumhurbaşkanının Başdanışmanı oldu

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Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. 8 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü görevini yapan ve geçtiğimiz günlerde yerine Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk atanan Prof. Dr. Sadetin Hülagü bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Hülagü bugün saat 11:00'da düzenlenecek törenle rektörlük görevini Cantürk'e bırakacak. Hülagü'nün yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor