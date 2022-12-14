14 Ara 2022 - 09:07- Siyaset G: 14 Ara 2022 - 09:12

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kocaeli'ye geliyor

16 Aralık Cuma Günü Kadın Kolları Genel Başkanımız ilimizde bir dizi program gerçekleştireceklerdir
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kocaeli'ye geliyor mask
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Program akışı şu şekildedir:

12.00 Basın açıklaması ve yeni kadın üyelerimize rozet taktimi (Yer: İl Başkanlığı Binası)

14.00 Darıca İlçe Başkanlığı

15.00 Darıca YGO tekstil ziyaret 

16.00 Gebze İlçe Başkanlığı

16.00- 16.45 Birleşik Metal 1 Nolu Şube ziyareti - Şube Başkanı Selçuk Çiftçi ve Kadın Komisyonu Temsilcisi Gamze Fırat 

17.00-17.45 Birleşik Metal 2 Nolu Şube ziyareti - Şube Başkanı Necmettin Aydın ve Kadın Komisyonu Temsilcisi Mehtap Doğan Demir 

Konu: Metal işçisi kadınların iş hayatındaki ve siyasetten kaynaklı genel sorunları

18.00 - 18.30 Eğitim Sen Gebze Şube ziyareti - Şube Başkanı Eylem Bahadır ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

Konu :Eğitim emekçilerinin sorunları- Kocaeli’de vakıf cemaat tarikatların okullara girmesi, Anayasaya aykırı seminerler düzenlenmesi örn; değerler eğitimi 

19.00 İzmit Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Batı Trakya, Rumeli Türkleri Derneği,Trakya illeri Derneği. Yalakdere Derneği (Balgöç) kadın üyeleri ile buluşma 

21.00 İlçe Kadın Kolu Başkanları ile toplantısı 

# Kadın, eğitim, Aydın

14 Ara 2022 - 09:07 - Siyaset

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