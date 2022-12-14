CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kocaeli'ye geliyor

Program akışı şu şekildedir:
12.00 Basın açıklaması ve yeni kadın üyelerimize rozet taktimi (Yer: İl Başkanlığı Binası)
14.00 Darıca İlçe Başkanlığı
15.00 Darıca YGO tekstil ziyaret
16.00 Gebze İlçe Başkanlığı
16.00- 16.45 Birleşik Metal 1 Nolu Şube ziyareti - Şube Başkanı Selçuk Çiftçi ve Kadın Komisyonu Temsilcisi Gamze Fırat
17.00-17.45 Birleşik Metal 2 Nolu Şube ziyareti - Şube Başkanı Necmettin Aydın ve Kadın Komisyonu Temsilcisi Mehtap Doğan Demir
Konu: Metal işçisi kadınların iş hayatındaki ve siyasetten kaynaklı genel sorunları
18.00 - 18.30 Eğitim Sen Gebze Şube ziyareti - Şube Başkanı Eylem Bahadır ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Konu :Eğitim emekçilerinin sorunları- Kocaeli’de vakıf cemaat tarikatların okullara girmesi, Anayasaya aykırı seminerler düzenlenmesi örn; değerler eğitimi
19.00 İzmit Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Batı Trakya, Rumeli Türkleri Derneği,Trakya illeri Derneği. Yalakdere Derneği (Balgöç) kadın üyeleri ile buluşma
21.00 İlçe Kadın Kolu Başkanları ile toplantısı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.