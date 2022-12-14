Belediye Derincespor yönetimi Engin Koyun’a PATLADI!

AÇIKLAMA

Son günlerde Kocaelispor Kulüp Başkanı Sayın Engin Koyun’un basın açıklamasına karşı bildiri yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Sayın Koyun; Kocaelispor’un pilot takımı olarak Belediye Derincespor’un belirlenmesi ve düzenlenmesi, bu aşamadan sonra sportif planlamanın her iki kulüp yönetimi olarak beraber gerçekleştirilmesi, Belediye Derincespor Kulübü’nün yönetim kurulunun aynı şekilde devam etmesi ve en önemli gündem maddesi olarak Belediye Derincespor’un ekonomik yükünün tamamının Kocaelispor olarak üstleneceği beyanatını tüm basının önünde Kocaeli kentine Belediye Kütahyaspor maçı öncesi beyan etmiştir.

FUTBOLCULARI KANDIRDI, ÜMİTLENDİRDİ

Bu süreçten sonra Sayın Engin Koyun, Belediye Derincespor’un, 1922 Konya maçının öncesinde takımın soyunma odasına girerek futbolcularımıza hitaben tüm ödemelerin maç haftası sonrası yapılacağını, futbolcularımızı kandırmak ve ümitlendirmek suretiyle beyan etmiştir. Akabinde Sayın Koyun, özellikle Kocaelispor’un olağan üstügenel kurul sürecinde yerel basına demeç vererek Belediye Derincesporumuza 2 milyon TL. maddi yardımda bulunduğunu söyleyerek kamuoyunu yanlış yönlendirmiş, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuştur.

HER TÜRLÜ ADIMI ATTIK

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz her iki sürece ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeler olmasına rağmen Belediye Derincespor Kulübü Yönetimi olarak sürecin tıkanmaması ve sağlıklı bir şekilde çözüme ulaşabilmesi adına her türlü adımın ve görüşmelerin yapılmasına rağmen hiçbir söz yerine getirilmemiştir.

ÖNÜMÜZE DAYATMA PROTOKOL KOYDU

Kulüp yöneticileri ile Sayın Engin Koyun’un görüşmesinde, özellikle “Vadesi gelmiş” ve “Futbolculara ivedilikle ödenmesi gereken” 1.350.000 TL’nin olduğu kendisine belirtilmiştir. Sayın Engin Koyun bu ödemelere ilişkin olarak çek verileceğini, bu çeklerin “Şahıs çeki” olduğunu, çeki veren şahsın Kocaelispor yönetim kurulundan birisinin olmadığını ve bu çeki verebilmesinin koşulunun ise kendilerinin hazırlamış olduğu, Belediye Derincespor Kulübü Yönetiminin önüne dayatma olarak konulan protokolün imzalanması şartı olduğunu beyan etmiştir.

OLAYIN CİDDİYETİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Söz konusu protokolün karşılıklı olarak hazırlanması, maddelerinin görüşülmesi ve istişare edilmesi kendisine defalarca belirtilmesine rağmen Belediye Derincespor Kulübü Yönetimi, Engin Koyun tarafından oyalanmıştır. Yine bu süreçte Kocaelispor Kulübü binasına gidilmiş, konular kendisine yeniden aktarılmış, durumun ciddiyeti ve ehemmiyeti belirtilmişti. Bunun karşısında kendisinden sürekli sözler alınmış ancak Engin Koyun tarafından, Belediye Derincespor Kulübü oyalanarak kulübümüz büyük maddi zararlara uğramıştır.

İCRA TAKİPERİYLE BAŞBAŞAYIZ

Teknik ekip kulübü terk etmiş ve sözleşmesi devam eden futbolcular kulübe ihtarname çekerek federasyona başvurularda bulunmuşlardır. Bu nedenle Belediye Derincespor Kulübü icra takipleri ile baş başa kalmıştır. Sürecin Sayın Koyun tarafından sürüncemede bırakılması sonucu, Derince Belediye Başkanımız Sayın Zeki Aygün devreye girmiş ve arabulucu sıfatıyla sorunları çözüme kavuşturmak için tarafları toplantıya davet etmiştir.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Bu toplantıda, çözüme katkısı bulunmayan Sayın Koyun, önce futbolcularımıza “Karaktersiz” yakıştırması yapmış ve devamında “Parayı ben veririm, parayı ben verirsem benim istediğim olur, benim kararlarım geçerlidir” diyerek toplantıyı terk etmiştir. 12.12.2022 tarihinde Sayın Koyun’un yerel basına demeç vermesi sonucunda Belediye Derincespor Kulübü Yönetiminin en son çare olarak bu açıklamayı yapması elzem bir hale gelmiştir.

KOCAELİSPOR’U “ŞAHSİ KASASI” GİBİ GÖRÜYOR

Bahsi geçen toplantıda asıl hakaret eden ve şahsına yakışmayan hareketlerde bulunan Sayın Koyun’dur. Öncelikle kentin oluşturduğu bütçeyi ve dolayısıyla da Kocaelispor’un bütçesini şahsileştirerek “Kendi kasası” gibi görerek hareket eden, kentimize ve Belediye Derincespor’umuza hakaretler savuran bu kişiyi şiddetle kınıyoruz! Bizim için Kocaelispor’un bu kentin takımı olduğunu, olmazsa olmazımız olduğunu, şahıslara ait olmadığını kamuoyuna bildiririz.