Üretimine yeni yılda da devam edecek

‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla, alternatif tarım ürünleri yetiştirerek üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi, bir yıl önce başladığı istiridye mantarı üretimini yeni yılda da ara vermeden sürdürecek. Modern Hayvan Pazarı’nda kurulan üretim serasında yılın son flaşını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki sezonda istiridye mantarı üretimine devam edecek.
VATANDAŞLARA DAĞITILMAYA DEVAM EDECEK
Üretimin başladığı günden itibaren hasat edilen istiridye mantarları, Kardeş Eller Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelere ve mahallelerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken Çınar Halk Market reyonlarında da uygun fiyata satışa sunuldu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, protein bakımından zengin istiridye mantarı ile çiftçiye yeni üretim alanları oluşturmaya ve hasat edilen ürünleri vatandaşlara ulaştırılmayı sürdürecek. Mantar üretim tesisinde çiftçilere ve talep eden vatandaşlara verilen eğitimler de yeni yılda da devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.