Çetin Sarıca: Tatlı su kahramanları esnafı neden aylarca beklettiniz!

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca Vakıf İş Hanı kriziyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sarıca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kentimizdeki tatlı su kahramanları

Fethiye Caddesi’ndeki aylarca esnafı beklettikleri, iş hanı yönetimini mağdur ettikleri Vakıf İş Hanı krizini çözmüşler(!) Alın size Vakıf İş Hanı inşaatıyla ilgili, cevapların tümünün tek bir adrese çıktığı sorular..

KİM İZİN VERMEDİ?

Fethiye Caddesindeki Vakıf İş Hanı krizini kim yarattı? = KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Vakıf İş Hanı inşaat alanına en kısa mesafeli yol olan Yürüyüş Yolu’nun sadece 10 metresinden ağır tonajlı iş makinalarının geçmesine kim izin vermedi? = KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESNAFI OYALAYAN KİM?

Yürüyüş Yolu’nun sadece 10 metresini kullandırmadığı için işin uzamasına neden olan ve esnafı oyalayan kim? = KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“Önce eşeği kaybettirelim de sonra buldururuz” diyen kim? = KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HALKIMIZ BU NUMARALARA KANMIYOR

Şimdi de biz soralım… Madem kırın talimatı verecektiniz, neden aylarca esnafı beklettiniz Madem sorunu çözecektiniz, neden kriz oluşana kadar beklediniz? Yoksa “Krizi bir yaratalım, kendi yarattığımız krizi yine biz çözelim de kahramancılık mı oynayalım” dediniz? Ama halkımız bu tatlı su kahramancılığına artık kanmıyor!" BİLESİNİZ...!