Vize işlemleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları için vize işlemlerine devam ediyor. Vize işlemlerini gerçekleştirmeyen öğretmen ve öğrenciler indirimden yararlanamayacak.
VİZE İŞLEMLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Şefliği’nce düzenlenen indirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları için Büyükşehir Belediyesi’nden vize uyarısı geldi. Öğretmen ve öğrencilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen indirimden yararlanabilmesi için, indirimli seyahat kartlarını vizeletmesi gerekiyor.
DOLUM CİHAZLARINDAN
İndirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemleri il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında belge ibraz etmeden otomatik olarak yapılabilecek.
ONLİNE BAKİYE YÜKLEMELERİNDE VİZE YOK
Online bakiye yüklemesinde öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemi yapılamıyor. Kredi kartı ile bakiye yüklemek isteyen öğretmen ve öğrenciler kartlarının vize işlemlerini Kocaelikart bayilerinden veya otomatik dolum cihazlarından yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.