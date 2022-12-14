İsmetpaşa Stadı’nın korner direğini satışa çıkardılar

Bu statta tarihi başarılara imza atılırken, yeşil siyahlılar 2 Türkiye Kupası’nın 1’ini burada kaldırdı. Ancak Fikri Işık’ın dahi! fikirlerinden birisi olan Yeni Kocaeli Stadı, çöp fabrikasının dibine yapılınca İsmetpaşa Stadı’nın güzelim arazisi, İzmit ile İstanbul’u birbirine bağlayan, yol kenarındaki o muazzam yer Millet Bahçesi’ne çevrildi.

YENİ EVLENEN ARKADAŞLARI İÇİN

Bu vizyonsuz, çapsız ve siyasi hareketler hafızalardaki tazeliğini korurken stadın yıkılması esnasında taraftarlar stattan hatıraları evlerine, işyerlerine götürdü. Kocaelisporlu arkadaş grubu da yeni evlenen arkadaşları için kendi aralarında para topladı ve alacakları beyaz eşyalarla ilgili bir miktar eksikleri kaldı. Bu eksiğin tamamlanması için ise İsmetpaşa Stadı’nın yıkılması esnasında aldıkları bayrak direği satışa sunuldu. Fiyat olarak ise özelden bilgi paylaşımı yapılacağı ifade edildi.

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