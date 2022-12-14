5. Yılında 548 Milyon TL Ciro Hedefliyor

Online araç kiralama platformu miniyol.com, Fonbulucu platformunda yatırımcılarla buluştu. Kitle fonlama platformu Fonbulucu’da başlayan yatırım turunda şirket paylarının yüzde 12'sini yatırımcılara arz etti. 12 Aralık’ta başlayan kampanya, 29 saat gibi kısa bir sürede yüzde yüze ulaşarak tamamlandı.

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi, yapılan yatırımlarla hızlanarak büyüyor. 2021’in ilk üç çeyreğinde 1,4 milyar dolar yatırım alan yerli girişimciler, 2022’nin aynı döneminde 1,43 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Öyle ki KPMG Türkiye tarafından yapılan araştırmaya göre küresel ekonomilerdeki yavaşlama ve start-up yatırımlarındaki azalmaya rağmen Türkiye girişim ekosistemi, işlem sayısında çeyreklik bazda tüm zamanların zirvesi olan 82 işleme ulaştı.

2020 yılında Biletall.com'un kurucuları ve yöneticileri tarafından Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon desteği ile kurulan miniyol.com, fonbulucu platformunda kitle fonlaması turuna çıktı. 8 milyon 500 bin TL fona ulaşma hedefiyle 12 Aralık’ta başlayan kampanya 29 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. Şirket paylarının yüzde 12’sini yatırımcılara arz eden girişim, ilk 17 ayda 11 Milyon TL ciroya ulaşırken, 5’inci yılında ise yıllık 548 Milyon TL ciro hedefliyor.

Hikâyemize Yeni Ortaklar Arıyoruz

Yatırım turu hakkında konuşan Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Gelecek hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için yeni yatırımcı alma kararı vermiştik. Kampanyanın bu kadar kısa sürede tamamlanması bizi de şaşırttı. Aynı zamanda bu durum bize büyük bir gurur verdi. Hikayemize ortak olan yeni yatırımlar ile büyüme ivmemizin giderek artacak. Fonun başarıya tamamlanması ile birlikte kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni ürünleri hizmete sunacağız.

Mobilite çözümleri ile maliyetleri ve fiyatları düşürmeyi planlıyoruz. Kullan-bırak araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Express ve kişiden kişiye araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Self ürünlerini uygulamaya koyacağız. Kısa sürede şirket olarak büyük başarılar elde ettik. Yolumuz daha da uzun, hep birlikte kazanacağımız bir model hedefliyoruz. 80 binden fazla araç alternatifi ile 600’den fazla lokasyonda hizmet veriyoruz. Amacımız büyüyen Türkiye girişim ekosisteminde bir önceki girişimizde olduğu gibi başarıya ulaşmak. “ dedi.