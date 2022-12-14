14 Ara 2022 - 12:00- Spor G: 14 Ara 2022 - 11:43

Ankara Demir maçının hazırlıkları başladı

Son maçında Kastamonuspor’u Cem Ekinci’nin 13. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup ederek puanını 41’e çıkaran lider Kocaelispor ilk yarının son maçında Ankara Demirspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk edecek

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Ankara Demir maçının hazırlıkları başladı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kart cezası bulunan Alpay’ın yer alamayacağı pazar günkü mücadele saat 14.00’te başlayacak. Yeşil siyahlılarda, grubun en diri takımlarından birisi olarak görülen ve Mervan Yiğit’in forma giydiği Ankara Demirspor maçının hazırlıkları Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde başladı.

BEYKAN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Antrenman yan sahada ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından büyük sahaya geçildi ve takım 3 gruba ayrıldı. Önce dar alanda 3 grup maç yaparken ardından yarım sahada çift kale maçla çalışma sona erdi. Takımın moralinin ve enerjisinin oldukça yüksek olması da dikkatlerden kaçmadı. Haftanın ilk antrenmanına bireysel olarak çalışan Beykan ile ağrıları olan Atila katılmadı. Çalışmayı Başkan Engin Koyun ile Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan da izledi. Öte yandan Beykan’ın bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, futbolcunun Ankara Demir maçında kadrodaki yerini alması için yoğun çaba sarf edileceği belirtildi.
# Ankara, takım, Kocaelispor

14 Ara 2022 - 12:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.345 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DUVARCI GÖKHAN USTA mask
DUVARCI GÖKHAN USTA
Fırat Gül’den taraftara davet mask
Fırat Gül’den taraftara davet
Engin Koyun: Taraftarla maç izlemek çok keyifliydi mask
Engin Koyun: Taraftarla maç izlemek çok keyifliydi
Ankara Demir maçı pazar gününe alınabilir mask
Ankara Demir maçı pazar gününe alınabilir
İlyas Kubilay: Şampiyonluklar acı çekerek geliyor mask
İlyas Kubilay: Şampiyonluklar acı çekerek geliyor
Mehmet Yılmaz: Kazanarak devam etmek istiyoruz mask
Mehmet Yılmaz: Kazanarak devam etmek istiyoruz
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL