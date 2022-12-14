Ankara Demir maçının hazırlıkları başladı

Kart cezası bulunan Alpay’ın yer alamayacağı pazar günkü mücadele saat 14.00’te başlayacak. Yeşil siyahlılarda, grubun en diri takımlarından birisi olarak görülen ve Mervan Yiğit’in forma giydiği Ankara Demirspor maçının hazırlıkları Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde başladı.
BEYKAN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
Antrenman yan sahada ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından büyük sahaya geçildi ve takım 3 gruba ayrıldı. Önce dar alanda 3 grup maç yaparken ardından yarım sahada çift kale maçla çalışma sona erdi. Takımın moralinin ve enerjisinin oldukça yüksek olması da dikkatlerden kaçmadı. Haftanın ilk antrenmanına bireysel olarak çalışan Beykan ile ağrıları olan Atila katılmadı. Çalışmayı Başkan Engin Koyun ile Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan da izledi. Öte yandan Beykan’ın bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, futbolcunun Ankara Demir maçında kadrodaki yerini alması için yoğun çaba sarf edileceği belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.