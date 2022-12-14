14 Ara 2022 - 11:57- Gündem G: 14 Ara 2022 - 12:02

Resmi ilan fiyat tarifesi yürürlüğe giriyor

Resmi ilan fiyat tarifesi Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylanmış olup, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Yürürlüğe girecektir.

14 Ara 2022 - 11:57 - Gündem

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