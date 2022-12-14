14 Ara 2022 - 11:57- Gündem

Resmi ilan fiyat tarifesi yürürlüğe giriyor

Resmi ilan fiyat tarifesi Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylanmış olup, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Yürürlüğe girecektir.