14 Ara 2022 - 12:12- Asayiş G: 14 Ara 2022 - 12:17

Kontrolden çıkan otomobil bariyerin altında kaldı: 3 yaralı

Kartepe TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerin altında kaldı: 3 yaralı mask
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Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi Tepetarla Dinlenme Tesisleri girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 06 RDG 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Kartepe, sağlık, otomobil, kaza

14 Ara 2022 - 12:12 - Asayiş

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