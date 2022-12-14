14 Ara 2022 - 15:45- Asayiş G: 14 Ara 2022 - 16:06

Kocaeli'de güzellik salonu kurşunlandı

Darıca ilçesinde, bir güzellik salonunun kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Kocaeli'de güzellik salonu kurşunlandı mask
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Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan güzellik salonuna, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Sabah iş yerini açan çalışanlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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14 Ara 2022 - 15:45 AA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

EROL DEMİRBEK TÜRK - nerede o eski sakin uygar insanların oturduğu darıca .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 16:15
01

EROL DEMİRBEK TÜRK - asayiş yerlerde , kimse kurşunlamaktan çekinmiyor yakalansa bile ya salınıyor, ya da adli takip ile serbest, adam rahat hapis yok hapistekileri besleyecek para yok çünkü

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 16:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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