CHP’li Arduç’tan grevdeki işçilere destek

Bekaert fabrikasında ertelenmesine rağmen Birleşik Metal-İş tarafından başlatılan greve katılan işçilere destek ziyaretleri başladı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç da işçilerle bir araya geldi. İşçi grevinin milli güvenlik sorunu gibi verilmesini eleştiren Arduç, “Uydurma bahanelerle engel komaya çalışan iktidar, Belçikalılara hizmet edeceğine, kendi işçisinin yanında dursun. Kararnamelerle bir gece yarısı grev erteleyeceğine, tarafları bir araya getirsin ve uzlaştırsın.

“FABRİKA KAPASİTESİNİ ARTIRMIŞ”

Yıllık üretim kapasitesini son 4 yılda 28 bin tondan 48 bin tona çıkartan Bekaert fabrikası emekçinin hakkını sömürmeyi sürdürmüş. Yaklaşık bin işçi çalıştıran fabrika acaba kendi ülkesinde çalıştırdığı işçilere ne kadar maaş veriyor?Bugün Belçika’da asgari ücret bin 842 Euro, bizim ülkemizde verdikleri maaş 400 Euro. Sendikanın saat ücretini 2.3 Euro’dan 5 Euro’ya çıkartmak için başlattığı grev ve haklı mücadelelerinde işçilerimizin yanında olacağız” dedi.