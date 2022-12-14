Mazot alımlarında son gün 15 Aralık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 16000 çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlandı. Çiftçilerin mazotlarını, 15 Aralık’a kadar belirlenen Petrol Ofislerinden almaları gerekiyor. Öte yandan il genelinde akaryakıt kartlarının dağıtımı tamamlanırken, sağlık sorunları nedeniyle belirlenen merkezlere gidemeyen çiftçilere kartları, görevliler tarafından ikametlerinde teslim edildi.

MAZOTLARIN 15 ARALIK’A KADAR ALINMASI GEREKİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan mazot desteği, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Kocaeli genelinde çiftçilere akaryakıt desteği kartlarının dağıtımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Traktörlerinin depolarını mazotla dolduran çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı. Çiftçilerin mazotlarını, 15 Aralık’a kadar belirlenen Petrol Ofislerinden almaları gerekiyor.

KOCAELİ’DE EKİLİ ALANLAR ARTTI

Kocaeli’de ekilmedik bir karış toprak kalmaması için üreticilere büyük destekler sağlayan Büyükşehir, geçen yıl 14000 çiftçiye verilen 2 milyon litre mazotun ardından, bu yıl da 16000 çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği verdi. Mazot, gübre ve yem bitkisi tohumu desteğiyle birlikte çiftçiler daha çok araziyi sürüp ekmeye başladı. Kocaeli’de daha önce ekilen 42000 hektar arazi, 72000 hektara ulaştı.

KARTLARI EVLERİNDE TESLİM EDİLDİ

Mazot destek kartı alabilmek için dağıtım merkezlerine gidemeyen kırsal mahallelerdeki hasta, engelli ve yaşlı çiftçilere büyük kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin kartlarını evlerine kadar götürdü. Başkan Büyükakın’ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten görevliler, çiftçilere kartlarını imza karşılığında teslim etti. Kartlarının evlerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, kendilerine gösterilen kolaylıktan ve hizmetten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

ÇİFTÇİLER HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

Derince Tahtalı Mahallesi’nden Ömer Lütfü Aysu:

Hasta olduğum için mazot kartını almaya gidememiştim. Büyükşehir görevlileri sağ olsunlar eve kadar getirdiler. Çok memnun oldum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun.

Oğlu Fatih Aysu:

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu zor zamanlarda mazot desteği verdiği için Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Babam hasta olduğu için kartını almaya gidemedi. Büyükşehir görevlileri eve kadar getirdi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Çiftçi İbrahim Tugar:

Hasta ve yaşlı olduğum için artık tarlaya gidemiyorum. Çocuklarım ilgileniyor. Çiftçilik ağır iş. Mazot almakta zorlanıyorduk. Büyükşehir Belediyesinin mazot desteğinden çok memnunuz. Kartımı da eve getirdiler. Tahir Başkanımızdan, Allah razı olsun. Büyükşehir ve kooperatifler olmasa, biz bu işi yapamazdık. Bu sene 150 dönüm yer ektik.

Üretici Bahattin Ergün:

Kalp ameliyatı oldum. Mazot kartları dağıtımı yapılırken ben yoğun bakımdaydım. Hasta olduğumu öğrenince, Büyükşehir Belediyesinden telefon ettiler. Kartınızı eve getireceğiz dediler. Sağ olsunlar, bugün kartımı teslim ettiler. Bizleri unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Desteklerden çok memnunuz. Allah, belediyemize ve devletimize zeval vermesin. Her zaman vatandaşının yanındalar. Vatandaşlara güzel bir hizmet veriyorlar.

Çiftçi Alaattin Mengüç:

Derince Karagöllü Mahallesi’nde çiftçilik yapıyorum. Altı ay içinde iki kere kalp ameliyatı oldum. Rahatsızlığımdan dolayı kart almaya gidemedim. Büyükşehir görevlileri kartımı eve getirdiler. Başkanımıza ve görevlilere çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tahir başkanımızı seçildiğinden beri çok seviyoruz. Allah izin verirse sevmeye de devam edeceğiz. Hizmetlerinden memnunuz. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.

Üretici Emine Elmas:

Kandıra’da çiftçilik yapıyorum. Artık yaşlandım. Belimden rahatsızım, damar tıkanıklığı var, anjiyo oldum. Yerlerimi, benim adıma yakın akrabalarım ekip biçiyor. Kartımı alamamıştım, eve kadar getirdiler. Çok mutlu oldum. Allah hepinizden razı olsun. Başkanımıza, Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Başarılar diliyorum kendisine.

Çiftçi Tahsin Fidan:

Kısmi felç geçirdim. Tarlayı çocuklarım ekip biçiyor. Mazot Kartımı eve kadar getirdiler. Memnun oldum. Allah razı olsun.

Eşi Emine Fidan:

Mazot kartımızı eve getirdiniz. Allah razı olsun. Başkana çok selam söyleyin.