Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına başladı. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan komisyon belirliyor. Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık’ta yapıldı.

Bugün aralarında TÜİK’in de yer aldığı rakamsal hesaplamalar da görüşmede tartışılacak. Komisyon katılımcıları üçüncü toplantı itibarıyla oybirliği ile asgari ücreti belirlemeyi hedeflediklerini belirtirken, üçüncü toplantı 21 Aralık’ta yapılacak.

İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) hükmeti ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin temsil ediyor. Taraflar asgari ücretin ortak uzlaşı ile belirlenmesinin istendiğini belirtiyor.

İŞÇİ ‘ZAM+VERGİ DİLİMİNİN DÜZELTİLMESİNİ’ İSTİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri işçinin ‘zam artı vergi dilimi' talebi, işverenin ise ‘enflasyon artı refah payı' teklifiyle 7 Aralık’ta başlamıştı.

Komisyonda işçiyi temsil eden Türk-İş, bu yılki asgari ücret görüşmelerini zammın yanı sıra vergi diliminin iyileştirilmesi maddesiyle birlikte yürütecek.

Bu konuda daha önce Türk-İş ve TİSK iktidara ortak mektup göndermiş, 20 yıl önce asgari ücretin 20 katı olan gelir vergisi diliminin 5 kata indiğini, bunun da yıl ortasında maaşların düşmesine yol açtığını bildirmişti.

Asgari ücret zaten vergi dışı bırakıldığı için bu taleple, asgari ücretin üzerinde maaş alanların gelir kaybını önlenecek.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ayrıca, asgari ücret pazarlığını kasım ayı açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 liradan başlatacaklarını açıklamıştı.

Pazarlığın en düşük seviyeden başlatılacak olmasına tepkiler büyürken Atalay, “Bazı iyi niyetli olmayanlar, ‘Türk-İş 7 bin 785 lira istedi’ diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Biz açlık sınırını anlatıyoruz” demişti.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BEKLENTİYİ AÇIKLAMIŞTI

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2023’te Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları da açıklanmıştı.

Açıklamada, ”İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu” denilmişti.

DİĞER SENDİKALAR NE İSTİYOR?

Öte yandan, asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğiyle ilgili çeşitle talepler gelmeye devam ediyor.

CHP’nin 2023 için asgari ücret önerisi 10 bin 128 TL iken, DİSK’in talebi ise net 13 bin 200 TL olarak öne çıkmıştı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, çalışanların yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayarak şöyle demişti: “Bu komisyonun yapısında, gerçekten sağlıklı bir asgari ücretin çıkmayacağı belli.”