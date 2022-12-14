14 Ara 2022 - 16:28- Gündem G: 14 Ara 2022 - 16:32

Körfez’e Amerika’dan gelin geldi

Körfez’in sevilen esnaflarından Fahrettin Erkul ile Leyla Erkul’un oğlu Göktürk Kaan, 10 yıldır ilimizde yaşayan ABD’li FadeCrystin Francis ile dünya evine girdi
Körfez’e Amerika’dan gelin geldi mask
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Körfez ilçesinin tanınan ve sevilen esnaflarından olan, Esentepe Mahallesi’nde bulunan Şevval Erkek Kuaförü adlı işletmenin sahibi Fahrettin Erkul’un oğlu dünya evine girdi. Fahrettin ve Leyla Erkul çiftinin Dilovası’ndaki Hübner Fabrikası’nda çalışan yakışıklı oğulları Göktürk Kaan, düzenlenen görkemli bir düğünle Amerika Birleşik Devletleri’nden Laurie ve Jerome Francis’in güzel kızları FadeCrystin Francis ile hayatını birleştirdi.

GELİN 10 YILDIR KOCAELİ’DE

Geçtiğimiz pazar günü İzmit Sekapark Maide Nikah Salonu’nda gerçekleşen düğün merasiminde genç çifti dost ve akrabaları yalnız bırakmadı. Genç kadının Amerika’dan da yakınlarının düğün merasimine katıldıkları belirtildi. Düğün sahibi olan Fahrettin Erkul ise düğün süresince tüm konukları ile yakından ilgilendi ve örnek bir ev sahipliği sergiledi.ABD’li gelin FadeCrystin Francis’in yaklaşık 10 yıldır ilimizde yaşadığı öğrenilirken genç çiftindüğün sonrasındaki yaşamlarını Kartepe’de sürdürecekleri öğrenildi.
# Kartepe, genç

14 Ara 2022 - 16:28 - Gündem

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