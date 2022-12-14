14 Ara 2022 - 22:00- Ekonomi G: 14 Ara 2022 - 16:56

Toplam ciro yıllık yüzde 124,8 arttı  

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 124,8 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 124,8 arttı   mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 124,8 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 112,1, inşaat ciro endeksi yüzde 113,7, ticaret ciro endeksi yüzde 125,9, hizmet ciro endeksi yüzde 155,4 arttı.Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Ekim ayında aylık yüzde 3,9 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,9, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,1 arttı.
# türkiye

14 Ara 2022 - 22:00 - Ekonomi

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