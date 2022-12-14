Sami Durmuşoğlu'nun kardeşi kazada yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Sapanca gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Savaş Kılıç idaresindeki otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada bariyerlerin aracın motor kısmına girmesi nedeniyle yangın çıktı.

(SAVAŞ KILIÇ)

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Otomobilde çıkan yangın, kazayı gören vatandaşlar tarafından söndürülürken haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan Savaş Kılıç ve Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı, İzmit Makina'nın ortaklarından Sami Durmuşoğlu'nun kardeşi Erhan Rahmi Durmuşoğlu, otomobilden çıkarıldı. Yaralılardan Savaş Kılıç kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Erhan Rahmi Durmuşoğlu ise hemen ameliyata alındı. Başiskele’de özel bir firmada çalışan evli ve 4 çocuk babası Savaş Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kullar Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

(SALİH DURMUŞOĞLU)