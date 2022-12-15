15 Ara 2022 - 08:58- Gündem G: 15 Ara 2022 - 09:19

Asbest tehlikesini anlatacaklar

“Hayatımızdaki Asbest Tehlikesi ve İSG Kültürü” konulu panel, 17 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek
Asbest tehlikesini anlatacaklar mask
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, İzmit Belediyesi ve ASUD (Asbest Söküm Uzmanları Derneği)’la düzenleyecekleri “Hayatımızdaki Asbest Tehlikesi ve İSG Kültürü” konulu panel 17 Aralık Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi (Eski Necati Gençoğlu Kültür Merkezi)’nde gerçekleşecek.

ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, MMO Kocaeli Şubesi İSİG Komisyonu Üyesi Selçuk Karstarlı’nın konuşmacı olarak katılacağı 17 Aralık Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi (Eski Necati Gençoğlu Kültür Merkezi)’nde gerçekleşecek. Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, “Kentsel dönüşümün başladığı bugünlerde konu daha da fazla bir önem kazanıyor. İçme suyu şebekelerinin bir kısmında halen asbestli boru (ACB) kullanıyor. Kocaeli'den tüm Türkiye'ye bir hareket başlatıyoruz” diyerek davette bulundu.
# türkiye, çevre, İzmit belediyesi

15 Ara 2022 - 08:58 - Gündem

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Yorumlar

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Kanalan Fruk - Çevre kirliliğini önlemek gerek bu toprak verimliliği için önemli su kirliliğine önem vermek lazım bu en önemli şey paradan da su olmadan yaşayın görelim parasız da yaşanabilir doğa da yaşamayı öğrenmek gerek eski tip

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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