Asbest tehlikesini anlatacaklar

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, İzmit Belediyesi ve ASUD (Asbest Söküm Uzmanları Derneği)’la düzenleyecekleri “Hayatımızdaki Asbest Tehlikesi ve İSG Kültürü” konulu panel 17 Aralık Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi (Eski Necati Gençoğlu Kültür Merkezi)’nde gerçekleşecek.

ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, MMO Kocaeli Şubesi İSİG Komisyonu Üyesi Selçuk Karstarlı’nın konuşmacı olarak katılacağı 17 Aralık Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi (Eski Necati Gençoğlu Kültür Merkezi)’nde gerçekleşecek. Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, “Kentsel dönüşümün başladığı bugünlerde konu daha da fazla bir önem kazanıyor. İçme suyu şebekelerinin bir kısmında halen asbestli boru (ACB) kullanıyor. Kocaeli'den tüm Türkiye'ye bir hareket başlatıyoruz” diyerek davette bulundu.