Henkel, 3. Çeyrekte Yaklaşık 6 Milyar Euro’luk Büyüme Açıkladı!

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “Olağanüstü derecede zorlu olmaya devam eden bir pazar ortamında, stratejimizi hayata geçirmeye devam ettik ve net bir çift haneli satış büyümesi elde ettik. Tüm iş birimlerinin ve bölgelerin, özellikle de üçüncü çeyrekte Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin satışlarda elde ettiği net çift haneli artışın, bu güçlü iş performansına katkıda bulunması özellikle memnuniyet verici.” şeklinde ifade etti.

Knobel sözlerine,“Üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi, başarılı markalardan ve yenilikçi teknolojilerden oluşan güçlü ve dengeli portföyümüzün gücünün bir başka kanıtıdır. Buna ek olarak, portföy optimizasyon tedbirlerimizin uygulanmasını sürekli olarak ileri taşıdık, sıkı maliyet yönetimimizi sürdürdük ve daha fazla verimlilik iyileştirmesi üzerinde çalıştık. Aynı zamanda, iki tüketici iş birimimizi birleştirirken, yeni yapıları hayata geçirmek için planladığımız programın ilerisindeyiz. Bu güçlü performans, böylesi zorlu zamanlarda, Henkel’in uzun vadeli başarısı için gösterdiği olağanüstü bağlılık ile kritik bir rol oynayan küresel ekibimizin başarısıdır." diyerek devam etti.

Henkel’in üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi özellikle Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin katkısıyla gerçekleşti. Tüm iş alanları, çift haneli ya da kayda değer organik satış artışı kaydetti.

Beauty Care İş Birimi, açıklanan portföy tedbirlerini uygulamasına rağmen, üçüncü çeyrekte pozitif organik satış büyümesi elde etti. Hem Profesyonel hem de Tüketici alanları bu performansa katkıda bulundu.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, özellikle Çamaşır Bakım alanındaki büyümenin etkisiyle önemli bir organik satış büyümesi elde etti.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket; üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır & Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2021 mali yılında Henkel, 20 milyar Euro’nun üzerinde satış ve yaklaşık 2,7 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü bir şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu ve çeşitliliği kapsayan, sürdürülebilir değer yaratmak için çalışan ve ortak değerlerde birleşen 52.000’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com’u ziyaret ediniz.