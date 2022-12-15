Şanbaz Yıldız’dan sert tepki: Bu ceza millet iradesine verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız sert tepki gösterdi.
YANINDAYIZ MESAJI
Yıldız cezanın millet iradesine verildiğini belirterek, “Haksızlık karşısında susmayacak, hakikati savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Haktan, hukuktan, adaletten ve gerçeklerden uzak, siyasi baskı ile verilen bu ceza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na değil, millet iradesine verilmiştir. Seçim iptal edildiğinde de yalnız değildin, şimdi de değilsin! Yanındayız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.