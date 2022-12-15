15 Ara 2022 - 09:34- Siyaset G: 15 Ara 2022 - 12:28

Şanbaz Yıldız’dan sert tepki: Bu ceza millet iradesine verildi

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ceza almasıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, “Bu ceza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na değil, millet iradesine verilmiştir” ifadelerini kullandı
Şanbaz Yıldız’dan sert tepki: Bu ceza millet iradesine verildi mask
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız sert tepki gösterdi.

YANINDAYIZ MESAJI

Yıldız cezanın millet iradesine verildiğini belirterek, “Haksızlık karşısında susmayacak, hakikati savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Haktan, hukuktan, adaletten ve gerçeklerden uzak, siyasi baskı ile verilen bu ceza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na değil, millet iradesine verilmiştir. Seçim iptal edildiğinde de yalnız değildin, şimdi de değilsin! Yanındayız” ifadelerini kullandı.
# karar, İyi Parti

15 Ara 2022 - 09:34 - Siyaset

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