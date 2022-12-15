Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan Mehmet Tütüncü, "Site sakinleri olarak sokak köpeklerinden bıktık usandık. Defalarca Kartepe Belediyesine şikayette bulunduk. Fakat şikayet etmemize rağmen müdahele edilmiyor. Hayvan koruma kanunundan ötürü müdahale edemediklerini söylüyorlar. Dün akşam saatlerinde site girişinde eşim ve iki yaşındaki kızım köpeklerin saldırısına uğradı. Etrafta insan olmasa doğacak sonuçları düşünmek dahi istemiyorum. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bu kadar sıkıntı yaşanıyor. Ama Kartepe Belediyesinden ses seda yok. Kartepe Belediyesi nerede? Şikayette bulunmamıza rağmen neden müdahalede bulunulmuyor?" dedi.
15 Ara 2022 - 20:00- Gündem Güncelleme: 15 Ara 2022 - 21:38
Tütüncü,"Şikayet etmemize rağmen müdahele edilmiyor"
Kartepe Dumlupınar Mahallesi, Muradiye Sokak, Casaba Residance'da ikamet eden Mehmet Tütüncü, "Site yönetimi belediyeye çok defa durumu şikayet etti. Ama bir sonuç çıkmadı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.