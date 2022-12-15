Tütüncü,"Şikayet etmemize rağmen müdahele edilmiyor"

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan Mehmet Tütüncü, "Site sakinleri olarak sokak köpeklerinden bıktık usandık. Defalarca Kartepe Belediyesine şikayette bulunduk. Fakat şikayet etmemize rağmen müdahele edilmiyor. Hayvan koruma kanunundan ötürü müdahale edemediklerini söylüyorlar. Dün akşam saatlerinde site girişinde eşim ve iki yaşındaki kızım köpeklerin saldırısına uğradı. Etrafta insan olmasa doğacak sonuçları düşünmek dahi istemiyorum. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bu kadar sıkıntı yaşanıyor. Ama Kartepe Belediyesinden ses seda yok. Kartepe Belediyesi nerede? Şikayette bulunmamıza rağmen neden müdahalede bulunulmuyor?" dedi.