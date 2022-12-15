Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşarak şikayetini belirten vatandaş, konuyla ilgili şöyle konuştu:
İLGİLENMEDİLER
“Apartmanın altındaki cafeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Apartman girişine Büyükşehir büyük saksılar koydu, girişi imaj kuaförün önünden verdi. Sert Çetin cafe de masalarını apartmanın önüne kadar koyduğu için girişimiz ve çıkışımız zor oluyor. Saksılar apartman girişini uzatıyor. Birkaç kez cafe işletmecisi ve garsonlarla kavga ettik. Üzerime yürüdüler. Alt katımdaki İmaj Kuaförde şikayetçi bu durumdan. Büyükşehir’i kaç kere aradım. Sorunu anlattım. İlgileneceğiz dediler. Ama ilgilenmediler. Apartmanda yatalak hasta ve 70 yaşında annem var. Allah korusun ambulans gelse hasta indirme ve ambulans girmesi o kadar zor ki. Sadece bizim değil, Hürriyet apartmanı önü de öyle.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.