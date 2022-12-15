Sarı’dan grev yasağına tepki!

Geçtiğimiz günlerde BEKAERT İzmit Kartepe fabrikasında yaklaşık bin işçinin çıkacağı grev hakkında erteleme kararı alınmıştı. İşçiler karara tepki göstererek greve çıkmıştı. Bunun üzerinde Lastik İŞ Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı grev ertelemeleri kararına tepki niteliğinde bir basın açıklaması yayınladı. Sarı: “ Türkiye’de çalışanların haklarını ortadan kaldıran düzenlemelerden biri olan grev erteleme uygulamasının son örneği Kocaeli’de kurulu BEKAERT işyeri oldu. Bu işyerinde Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları tarafından alınan grev kararları 13 Aralık 2022 tarihinde,Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ertelendi. 1960’lardan bugüne kadar var olan grev erteleme yetkisi, tarih boyunca hep işçilerin pazarlık hakkını ortadan kaldıracak şekilde kullanılmıştır.

“KABUL ETMİYORUZ”

Üstelik başlangıçta erteleme süresinden sonra grevin yeniden başlaması mümkün iken 1980 cuntası tarafından bu hak da yok edilmiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen yönetim sistemi değişikliği sırasında da grev erteleme konusunda işçilerin yararına bir değişiklik yapılmamıştır. Böylece yaklaşık 40 yıldır, grev ertelemesi, aslında fiili olarak grevleri yasaklamayı sağlayan bir uygulamaya dönüşmüştür.

Böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz!

Sendikamız Lastik-İş’in de 1990 yılından başlayarak defalarca karşı karşıya kaldığı grev ertelemeleri, ülkemizde ne yazık ki çalışanların haklarını ve pazarlık gücünü ortadan kaldırmanın en kestirme yolu haline gelmiştir. Bu durumun en açık kanıtı grevlerin daha başlamadan ertelenmesidir.

“PEŞKEŞ UYGULAMASI”

Grevleri ertelenen işçilerin sayısı milyonlu sayılara doğru yaklaşmaktadır. Bu nedenle grev ertelemeleri işçilerin ekmeğini işverenlere peşkeş çekmeyi sağlayan bir uygulamaya dönüşmüştür. Üstelik ülkemizdeki grev ertelemesi, aslında, doğrudan bir grev yasağı şeklini almaktadır. Çünkü grevin erteleme süresi sonunda yeniden başlaması mümkün değildir.

“GREV ERTELEMEK KABUL EDİLEMEZ”

Grev yasağına dönüşen bu grev erteleme uygulaması kaldırılmalıdır. Siyasal iktidarlara grev erteleme yetkisi verilmemelidir. Günümüzde enflasyon olağanüstü yükselmiş, çalışanlar için hayat, geçinmenin mümkün olmadığı bir zindana dönmüştür. Gelir dağılımının giderek bozulduğu, çalışanların açlıkla karşı karşıya kaldığı, neredeyse tüm çalışanların yoksulluk sınırının altında ücret aldığı ülkemizde grev erteleme uygulaması kabul edilemez.

“TOPLU SÖZLEŞME HAKKI GERİ VERİLSİN”

Fiili olarak pazarlık hakkını ortadan kaldıran, işçileri açlığa mahkum etmenin bir yolu haline gelen ve grev yasağına dönüşen grev erteleme kararlarını protesto ediyoruz. Böyle bir uygulama çalışanların haklarına saygı gösterilmesini öngören demokratik bir toplum düzeniyle kesinlikle bağdaşmaz.

Bekaert işyeri için alınan ve tüm çalışanlar için göz dağına dönüşmüş bulunan grev erteleme kararı hemen kaldırılmalıdır! İşçilere sendikal hakları ve toplu sözleşme hakkı geri verilmelidir!

Çalışanların en temel hak ve özgürlüklerini engelleyerek gelişen ve uygarlaşan bir toplum yoktur.

“ONURLU MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ”

Ülkemizde de insanca yaşamanın sağlandığı demokratik bir düzene grev yasaklarıyla ya da çalışanların ekmeğini işverenlere vererek ulaşmak mümkün değildir. Grevlerimizi yasaklayarak mücadelemizi engelleyeceklerini düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler.

Grev başta olmak üzere tüm haklarımızı korumaya kararlıyız! Bekaert işçilerinin onurlu mücadelesini destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.