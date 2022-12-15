Adnan Özçelik hayatını kaybetti

İzmit'in eski çarşı esnaflarından Adnan Özçelik vefat etti.1958 izmit doğumlu 2 çocuk babası Yenicuma civarı eski esnaflarından Halen ailece Kırkpınar Sapanca da otel işletmeciliği yapıyor. Geçirdiği bir kaza sonucu 1 haftadır Yalova da yoğun bakımda yatıyordu. Bu sabah vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazında Yenicumadan kalkıp Bağçeşmede toprağa verilecek