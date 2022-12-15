TÜİK açıkladı... Kocaeli'de Kasım ayında 2 bin 697 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve %8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve %6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

Doğu Marmara Bölgesinde 2022 yılı Kasım ayında 7 bin 119 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Kasım ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 697 konut, Sakarya' da bin 888 konut, Düzce'de 649 konut, Bolu'da 733 konut ve Yalova'da bin 152 konut satışı gerçekleşmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Kasım ayında;

Kocaeli'de 2 bin 697

Sakarya’da bin 888

Düzce’de 649

Bolu’da 733

Yalova’da bin 152 konut satıldı.

Yabancılara Kasım ayında 6 bin 83 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin, 152 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.