Düzenli Egzersizin Kalp Üzerindeki 7 Pozitif Etkisi

Fiziksel aktiviteyi Akdeniz diyeti ile birleştirerek; kilomuza dikkat edip, sigarayı bırakabilirsek kalp sağlığımızı koroner arter hastalığına ve genel olarak atar damar hastalığına karşı korumuş oluruz. Bu 4 yaşam tarzı faktörü değiştirilebilirse, damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm %80 engellenebilir.

Fiziksel aktivitenin bu manada nasıl kalp sağlığımızı korumada yardımcı olabileceğini 7 madde ile açıklamayalım:

Egzersiz yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur

Egzersiz beta bloker tedavisi gibi kalp hızını ve tansiyonu düşürür. Yüksek kalp hızı ve yüksek tansiyon kalp sağlığı açısından zararlı unsurlardır.

Egzersiz ile kilo kontrol etme imkânı mevcut

Özellikle akıllıca bir diyetle fiziksel aktiviteyi birleştirebilirsek, çok sağlıklı bir biçimde kilo vermek mümkün. Fazla kilo hem kalp sağlığı hem de inme açısından önemli bir risk faktörüdür.

Egzersiz vücut kaslarını güçlü kılar

Aerobik spor tarzları (yürümek, koşmak, yüzmek veya bisiklete binmek) güç sporu (hafif ağırlıklar kaldırmak) antrenmanları ile kombine edilirse, sağlığımız açısından en iyisini yapmış oluruz. Bu tür egzersizler kasların kan devridaiminden oksijen çekme özelliğini iyileştirir. Bu durum kalbin (kendisi zaten bir kas) kaslara kan pompalamasını rahatlatarak, üzerinde olan yükü azaltır.

Egzersiz sigarayı bırakmamızı kolaylaştırır

Sigara içenler egzersiz yaparak daha sağlıklı olduklarını anlarlar ve sigaranın hayatlarında bir yerinin olmadığına daha çabuk inanırlar. Aynı zamanda sağlıklı olan ve egzersize değer veren insanlar sigaraya başlamayı hiç düşünmezler. Özellikle yaşı genç insanlarda sigara kalp krizine neden olan ciddi bir etkendir. Haricen tansiyonu ve kötü kolesterol değerlerini yükseltme özelliği de vardır.

Egzersiz diyabet hastalığının gelişmesini yavaşlatır veya tamamı ile engeller

Aerobik spor tarzları güç spor tarzları ile kombine edilirse, diyabet hastalığına yakalanma riskini %50 oranında azaltabilir. Çünkü bu durumda kaslar enerji kaynağı olan glikojeni daha iyi değerlendirerek kandaki şeker değerlerinin çok yükselmesini engeller.

Egzersiz stresi azaltır

Stres halinde salgılanan stres hormonları kalp sağlının üzerine ayrıyeten bir yük bindirebilir. Biraz önce bahsedilen egzersiz kombinasyonları stresin azaltılmasını ve kalbin rahatlamasını sağlar. Bu kombinasyona yoga da olduğu gibi esneme hareketleri de dâhil olursa, kalp ve genel sağlığımızı çok güzel desteklemiş oluruz.

Egzersiz ile iltihaplanmalar azaltılır

Egzersizle kronik enflamasyon dediğimiz atar damar iltihaplanmasını azaltabiliriz. Kronik enflamasyon damar sertliği, kireçlenmesi ve kalp krizinin çok önemli nedenlerinden biridir.

Günlük hayatımıza egzersizi nasıl daha kolay bir biçimde entegre edebiliriz? Bahsedeceğim küçük adımlarla bunu kolaylaştırabiliriz:

Arabanızı park yerinde ulaşmak istediğiniz hedeften en uzak bir bölgeye park edin. Böylece binanın girişine kadar bolca yürümüş olursunuz.

Asansör yerine merdivenleri kullanın.

Öğle paydosunun bir kısmını yürüyerek geçirin.

Hava şartları kötü olduğunda egzersiz imkânını eve taşıyın: ev bisikleti, koşu bandı, ip atlama.

Sabah biraz daha erken kalkıp, güne başlamadan önce evde güç hareketleri yapabilirsiniz.

Adım sayacı kullanın ve her hafta bir önceki haftadan 500 adım daha fazla atın. Günlük 10.000 adım hedeflenmesi çok güzel bir yaklaşım.