15 Ara 2022 - 11:49- Ekonomi G: 15 Ara 2022 - 11:53

Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı 1075 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını 7 bin 150 liradan satılıyor
Altın fiyatları güne düşüşle başladı mask
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.075 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,2 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.082,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 1.075 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.793 dolardan işlem görüyor.

POWELL’IN AÇIKLAMASI SONRASI DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6’dan yüzde 5,1’e yükseldi. Fed üyelerinin gelecek dönem projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirilmesi ile dolar talebi artarken, altın fiyatları baskılandı.

GÖZLER AVRUPA’YA ÇEVRİLDİ

Analistler, Fed’in dünkü faiz kararının ardından gözlerin bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildiğini belirterek, yoğun veri gündeminin de altın fiyatlarının üzerinde etkili olmasını beklediklerini söyledi. Piyasalarda, önceki toplantılarında 75’er baz puan faiz artıran Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor. Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. (AA-Sözcü)

# Avrupa

15 Ara 2022 - 11:49 - Ekonomi

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