15 Ara 2022 - 12:18- Asayiş G: 15 Ara 2022 - 12:19

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis olan hükümlü yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan S.D. sabit yol uygulaması sırasında Karamürsel ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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15 Ara 2022 - 12:18 AA Kocaeli- Asayiş

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